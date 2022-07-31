قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو من قواتها استشهد في مدينة الرقة

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم، بياناً إلى الشعب والرأي العام كشف فيه سجل عضو لها استشهد في الـ 19 من تموز الجاري، جاء فيه:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في مدينة الرقة إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه في 19 تموز / يوليو.

اسم الشهيد: أسامة الجاسم

اسم الأب: حميدي

اسم الأم: حميدة

تاريخ الانتساب: 9-5-2019

تاريخ الاستشهاد: 19-7-2022

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد أسامة وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا.

سيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الساعة الخامسة مساءً في مزار الشهداء بمدينة الرقة".

(ف)