قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو لها استشهد في قامشلو

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي– شمال شرق سوريا، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل عضو لها.

قال البيان إن العضو في إقليم الجزيرة دارا سليمان المعو ارتقى إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وأبناء شعبه، يوم الخميس 4 أغسطس/ آب.

بحسب البيان فإن سجل الشهيد كالتالي:

اسم الشهيد: دارا المعو

اسم الأب: سليمان

اسم الأم: عطية

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 10/5/2015

مكان وتاريخ الاستشهاد : قامشلو 4/8/2022

واختتم البيان بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد دارا وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)