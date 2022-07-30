قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو لها استشهد في منطقة كوجرات

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم، بياناً إلى الشعب والرأي العام كشف فيه سجل عضو في آساييش كوجرات استشهد يوم أمس الجمعة، جاء فيه:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في آساييش كوجرات إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه أمس الجمعة 29 تموز/ يوليو.

اسم الشهيد: أحمد المشعان

اسم الأب: محمد

اسم الأم: مريم سلمو

مكان وتاريخ الانتساب: كوجرات 4 - 8 -2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوجرات 29 -7 -2022

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد "أحمد" وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(ف)