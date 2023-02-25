قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو لها استشهد في هجوم إرهابي

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، أعلن من خلاله استشهاد العضو مطشر الأحمد، وذلك بتاريخ 21 شباط الجاري في دير الزور.

وأشارت قوى الأمن الداخلي خلال البيان " إن الشهيد “مطشر الأحمد” استمر لمدة أربع سنوات في صفوف الأسايش ، كان عضواً مضحياً يتمتع بروح رفاقية عالية ،كان دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس فداءً لوطنه ، حيث قام بواجبه على أكمل وجه إلى أن استشهد في هجوم إرهابي أثناء تأدية واجبه في حماية أهله ووطنه".

قوى الأمن الداخلي تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد وعاهدت على الاستمرار في السير على درب الشهداء إلى أن يعم الأمن والسلام في شمال وشرق سوريا كافة.

وسجل الشهيد مطشر حسب البيان هو:

الاسم والنسبة : مطشر الأحمد

اسم الأب : أحمد

اسم الأم : كاملة

مكان و تاريخ الانتساب : الصور 25-11-2018

مكان و تاريخ الاستشهاد : دير الزور 21-2-2023

(سـ)