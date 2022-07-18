قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو لها ارتقى شهيداً في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا، اليوم الإثنين، بياناً كتابياً، نشره على موقعه الرسمي.

كشفت القوى في مستهل بيانها أن أحد أعضاء قواتها في دير الزور ارتقى إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه أمس الأحد 17 تموز/ يوليو.

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

اسم الشهيد: أحمد الظاهر

اسم الأب: حسين

اسم الأم: سمر الخلف

مكان وتاريخ الانتساب :البصيرة 22- 10- 2018

مكان و تاريخ الاستشهاد : الحجنة 17 – 7- 2022

واختتم البيان بالقول: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد أحمد وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)