قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد إثر مرض

كشفت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، عن استشهاد عضو لها، إثر مرض عضال في مدينة الرقة، وتقدمت بالعزاء لذويه.
خبر 2023-02-07T22:57:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، أعلن فيه عن سجل الشهيد محمد عبد الواصل، وقال إنه استشهد في 4 شباط الجاري، إثر مرض عضال، وذلك بعد أسبوع من خضوعه للعلاج.

قوى الأمن الداخلي تقدمت بالعزاء لذوي الشهيد محمد وقالت:" ننحني إجلالاً واحتراماً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس لينعم أبناء شعبنا بالحرية والسلام".

وسجل الشهيد هو :

الاسم والنسبة: محمد عبد الواصل

اسم الأب: إبراهيم

اسم الأم: فاطمة

مكان وتاريخ الانتساب : الرقة 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد : الرقة 4-2-2023

(سـ)

ANHA


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