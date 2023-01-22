قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في زركان

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل عضو استشهد في ناحية زركان و جاء فيه:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في بلدة زركان إلى مرتبة الشهادة إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء أداءه لواجبه بالدفاع عن أرضه و شعبه الجمعة 20 يناير /كانون الثاني.

الاسم والنسبة : صبحي محمد

اسم الأب : طلب

اسم الأم : نورة

مكان و تاريخ الانتساب : الدرباسية 13/8/2014

مكان و تاريخ الاستشهاد : زركان 20/1/2023

إننا في قوى الأمن الداخلي نُعزِّي عائلة الشهيد صبحي كما ننحني إجلالاً و احتراماً لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رسموا لنا طريق العزَّة والكرامة والدفاع المشروع عن أبناء شعبنا ومناطقنا، كما نجدد عهدنا بالسير على نهج الشهداء إلى أن نحقق الأمن والسلام"