قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في دير الزور

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً، أعلن فيه سجل عضو استشهد في 8 شباط الجاري، أثناء أداء واجبه، جاء فيه:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في مقاطعة دير الزور إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه يوم الأربعاء 8 فبراير / شباط.

الاسم والنسبة: عبد الرحمن الجلمود

اسم الأب: مناع

اسم الأم: كاملة

مكان وتاريخ الانتساب: الكسرة 20-5-2018

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحصان 8-2-2023

الشهيد "عبد الرحمن" استمر لأربع سنوات في صفوف الأسايش، كان محباً لوطنه وأرضه والدفاع عنه، حيث كان عضواً مضحياً يتمتع بروح رفاقية عالية، كان دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم روحه فداءً لوطنه في سبيل تحقيق الأمن والسلام حيث قام بواجبه على أكمل وجه إلى أن استشهد في هجوم إرهابي.

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد "عبد الرحمن" وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(ف)