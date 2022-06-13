قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في دير الزور

أعلن المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي – شمال شرق سوريا، عبر بيان ارتقاء أحد أعضائها في دير الزور إلى مرتبة الشهادة "وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه اليوم الأحد 12 حزيران/ يونيو".

بحسب البيان الذي نُشِرَ يوم أمس الأحد، على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي، فإن سجل الشهيد هو كالتالي:

اسم الشهيد: ابراهيم الطرمان

اسم الأب: علاي

اسم الأم: ضحية

تاريخ الانتساب: البصيرة 20 – 4 – 2018

تاريخ الاستشهاد: دير الزور 12 – 6 – 2022

واختتمت قوى الأمن الداخلي بيانها بالقول: "نعزي أنفسنا وذوي الشهيد ابراهيم وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)