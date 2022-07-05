قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في الشدادي

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي – شمال شرق سوريا، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، قال في مستهله: "ارتقى أحد أعضاء قواتنا في بلدة الشدادي إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه أمس الإثنين 4 تموز/ يوليو".

سجل الشهيد بحسب البيان:

اسم الشهيد: محمد العواد

اسم الأب: عبدالرزاق

اسم الأم: سعدة

مكان وتاريخ الانتساب: الشدادي 26 – 3 – 2019

مكان وتاريخ الاستشهاد: الشدادي 4 – 7 – 2022

وقدمت قوى الأمن الداخلي العزاء لذوي الشهيد، بالقول: "نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “محمد” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

ونوها القوى في بيانها أنه سيتم تشييع جثمان الشهيد “محمد” غداً الأربعاء 6 تموز في مزار الشهداء الشدادي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

(س ر)