قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في 8 حزيران

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي – شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل عضو للقوى ارتقى إلى مرتبه الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه.

وجاء في مستهل البيان: "ارتقى أحد أعضاء قواتنا في مقاطعة الفرات لمرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وشعبه أمس الأربعاء 8 يونيو/ حزيران".

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

اسم الشهيد: محمد الدرويش

اسم الأب: فايز

اسم الأم: جميلة

تاريخ الانتساب: الهيشة 30 – 10 – 2018

تاريخ الاستشهاد: كوباني 8 – 06 – 2022

واختتم البيان: "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “محمد” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)