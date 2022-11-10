قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد أثناء تأدية واجبه

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا، اليوم الخميس، بياناً كشف فيه سجل عضو استشهد أثناء تأدية مهامه.

وقال البيان في مستهله: "ارتقى العضو نيجرفان حبو أحد أعضاء قواتنا بمدينة قامشلو إلى مرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن شعبه وأرضه يوم الإثنين 31 تشرين الأول/أكتوبر".

حسب البيان سجل الشهيد هو كالتالي:

اسم الشهيد: نيجرفان

اسم الأب: محمد طاهر

اسم الأم: ليلى

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 25/2/2020

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 31/10/2022

وعن الشهيد، قال البيان "استمر الشهيد نيجرفان لمدة عامين في صفوف قواتنا، كان متفانياً مُضحياً لم يتوانى في أداء واجباته ولم يتقاعس بأداء المهام التي توكل إليه".

واختتم البيان "إننا في قوى الأمن الداخلي نُعزِّي أنفسنا وذوي الشهيد نيجرفان وننحني إجلالاً واحتراماً لتضحيات شهدائنا الأبرار، كما نعاهد شعبنا باستمرارنا على عهدنا وتضحياتنا إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا".

(س ر)