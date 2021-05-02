قوى الأمن الداخلي تكشف عن سجل الشهيد فهد حماد

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ارتقى عضو قواتنا في تل كوجر" فهد حماد المحمد " إلى مرتبة الشهادة يوم أمس السبت ١ أيار/مايو. إثر استهدافه من قبل خلية إرهابية على الطريق السياسي الواصل لبلدة تل كوجر.

وسجل الشهيد هو:

الاسم الحقيقي : فهد حماد المحمد

اسم الأم : شمسه الصفوك

مكان وتاريخ الانتساب : تل كوجر ٢٠/٢/٢٠١٧

مكان وتاريخ الاستشهاد : تل كوجر ١/٥/٢٠٢١

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد " فهد" ، وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار ، الذين يضحون بالغالي والنفيس لحماية أرضهم وشعبهم بأرواحهم ليعم السلام في كافة مناطقنا، كما نجدد ونعاهد ذوي شهدائنا الأبرار خصوصاً وشعبنا بمختلف مكوناته عموماً في محافظتنا عليهم، والسير على خطى الشهداء إلى الرمق الأخير لتحقيق أهدافنا النبيلة والمسالمة".

(ل)

ANHA