قوى الأمن الداخلي تخرّج دورة للإداريين في الطبقة

وحضر مراسم التخريج عدد كبير من قياديي قوى الأمن الداخلي لإقليم الرقة إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المدنية في الطبقة والرقة.

وخلال شهر كامل تلقى 41 متدربًا، دروسًا فكرية تمحورت حول فنون الإدارة والتنظيم وأهمية ترسيخ مبادئ مشروع الأمة الديمقراطية ضمن المجتمع،

وخلال مراسم التخريج ألقت الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في الطبقة يثرب الحسون كلمة قالت فيها: "من خلال هذه الدورات نقدم رسالة سامية لها قيمتها في إرساء معاير الحضارة وتفعيل آلية التقدم وتطور الشعوب، فنحن في قوى الأمن الداخلي لن ندّخر أي جهد في سبيل التقرب وتعزيز ثقة الشعب بقواته الأمنية وتقديم كل الدعم لهم، في عملية التطوير والبناء وترسيخ الأمن والاستقرار الذي تنعم به منطقتنا، منذ تحريرها على يد قواتنا العسكرية والأمنية".

وفي ختام مراسم التخريج، أدى المتخرجون القَسَم، معاهدين بالمحافظة على مكتسبات المنطقة التي تحققت بفضل دماء الشهداء، مؤكدين على مواصلة العمل وبذل كافة الجهود في سبيل دعم المنظومة الأمنية وتعزيزها.

ثم كرمت قوى الأمن الداخلي ذوي الشهيد صالح وقدمت لهم وسامًا تذكاريًّا إلى جانب صورة الشهيد.

يذكر أن الشهيد صالح الخليف استشهد منذ قرابة الشهرين بعد استهدافه من قبل إحدى خلايا مرتزقة داعش في بلدة المنصورة.

)ع أ/م)

ANHA