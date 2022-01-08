قوى الأمن الداخلي تخمد حريقاً في أحد المنازل بناحية تل حميس

إثر ورود بلاغ إلى إحدى مراكز قوى الأمن مساء أمس الجمعة، مفادهُ وجود حريق في أحد المنازل بحي البلدة في ناحية تل حميس، سارعت قوات النجدة بالتنسيق مع الإسعاف وفوج الإطفاء إلى المكان، حيث أبعدت المواطنين، ليبدأ فريق الإطفاء بإخماد الحريق، فيما اقتصرت الأضرار على المادية فقط، حسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا، الذي بيّن أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي.

وشددت قوى الأمن الداخلي على ضرورة الإبلاغ عند حدوث أي حالة طارئة لأقرب مركز لقواتها؛ للمحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

(ف)