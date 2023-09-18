قوى الأمن الداخلي تخلي سبيل أشخاص تورطوا  في أعمال التخريب في دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، خبراً حول إخلاء قواتهم سبيل عدد من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال عملية "تعزيز الأمن"، وتورطوا في عمليات التخريب.

المركز أشار أن إخلاء السبيل تم بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم بناءً على العفو العام الذي صدر في وقت سابق وبطلب من أهالي المنطقة، حيث تم تسليمهم لذويهم.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة مجلس دير الزور العسكري، في 27 آب الماضي، عمليّة أمنية وعسكريّة تحت اسم “تعزيز الأمن”، استهدفت بالدرجة الأساسيّة خلايا مرتزقة داعش إضافة إلى ملاحقة تجّار المُخّدرات والعناصر الإجراميّة المطلوبة للعدالة أمام مؤسَّسات العدالة في دير الزور لارتكابها جرائم بحَقِّ الأهالي والمؤسَّسات العامَّة.

وخلال سير العملية تورط العديد من الأشخاص في أعمال تخريب للممتلكات العامة والمؤسسات الخدمية والعمل على نشر الفوضى في دير الزور، وألقي القبض عليهم من قبل القوات الأمنية والعسكرية.

(سـ)