قوى الأمن الداخلي تجتمع مع شيوخ ووجهاء عشائر ناحية تل تمر

بتنظيم من مكتب العلاقات لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، انطلق قبل قليل اجتماع موسع مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في ناحية تل تمر وريفها، لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية وما تشهده المنطقة من هجمات مستمرة.

حضر الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات لقوى الأمن الداخلي بناحية تل تمر، العشرات من شيوخ ووجهاء العشائر من كافة مكونات الناحية، وعضو إدارة مكتب العلاقات لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة أنور علي، وعضوة إدارة قوى الأمن الداخلي في الناحية روناهي محمد، وعضو إدارة قوات الناطورة في سهل الخابور روبيرت ايشو.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرق عضو إدارة مكتب العلاقات لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، أنور علي، إلى المستجدات المتعلقة بالأزمة المستمرة في البلاد، في ظل صراع القوى الدولية على المصالح في سوريا، ولما تشهده شمال وشرق سوريا من تصعيد عسكري من جانب دولة الاحتلال التركي، الرامية إلى احتلال الأراضي السورية.

هذا وحسب برنامج الاجتماع فإنه من المقرر أن يستمر حتى ساعات ما بعد الظهر، للنقاش حول كافة المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني العام والسياسي والعسكري في سوريا عامة، وشمال وشرق سوريا خاصة.

(أم)

ANHA