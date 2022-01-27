قوى الأمن الداخلي تهيب بالمواطنين الالتزام بالحظر والإبلاغ عن أي حركة مشبوهة

وأصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بياناً وجهته لعموم الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا وقالت فيه:

"شهدت مدينة الحسكة خلال الأيام الماضية عملية إرهابية استهدفت سجن الصناعة في الحسكة الذي يحوي معتقلي داعش، و لكن بالتضحيات التي قدمتها قواتنا و قوات سوريا الديمقراطية تمت السيطرة على الأوضاع الاستثنائية التي حصلت، كما تعمل قواتنا على ملاحقة فلول الخلايا النائمة المتبقية التي هددت الأمن و الاستقرار، و شكلت خطراً كبيراً على حياة المدنيين العزل الذين نزحوا من منازلهم خوفاً من إرهاب هذه الخلايا.

وعليه نهيب بكافة أبناء شعبنا الالتزام التام بحظر التجوال الجزئي في مدن و مناطق شمال و شرق سوريا و التزام أبناء شعبنا في مدينة الحسكة بالحظر الكامل الذي صدر من هيئة الداخلية- لشمال و شرق سوريا، مثمنين على الوعي الأمني لكافة أبناء شعبنا في الالتزام والإبلاغ عن أي حالة أو حركة مشبوهة، علماً أن قواتنا تعمل بكافة إمكانياتها لضرب أوكار الإرهابيين و تأمين حياة يسودها الأمن و الأمان و الاستقرار".

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ANHA