قوى الأمن الداخلي تحبط محاولة تهريب عوائل  لداعش من مخيم الهول

حاولت مجموعة مؤلفة من 12 امرأة و7 أطفال من عوائل مرتزقة داعش الفرار من مخيم الهول الذي يحوي الآلاف من أسر مرتزقة داعش واستطاعت قوى الأمن الداخلي إفشال عملية فرارهم عبر تهريبهم بسيارة.

وبحسب مصادر لوكالتنا،" إن عملية التهريب كانت عبر سيارة من نوع "فان " تعمل مع إحدى المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول".

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم؛ لوجود الآلاف من أسر مرتزقة داعش، التي تحمل الذهنية المتطرفة، حيث يقطن ضمن مخيم الهول 54 ألفاً و390 شخصاً؛ بينهم 27 ألفاً و816 عراقياً، و18 ألفاً و483 سورياً، و8091 من أسر مرتزقة داعش، حسب آخر إحصائية حصلت عليها وكالتنا في آب 2022.

(آ أ/ م ح )

ANHA