قوى الأمن الداخلي تفكك سيارة مفخخة لخلايا داعش في ريف تل حميس

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم بياناً، كشف فيه العثور على سيارة مفخخة لخلايا مرتزقة داعش، جاء فيه:

"استمراراً في ملاحقة خلايا داعش النائمة، حصلت قواتنا على معلومات عن تحضير خلايا داعش لسيارة مفخخة في ريف بلدة تل حميس، حيث قامت قواتنا بعملية مشتركة مع القوات العسكرية لمداهمة مكان تجهيز السيارة بإحدى المزارع في قرية القيروان.

وعلى الفور قامت قواتنا المختصة بهندسة المتفجرات بتفكيك خزان مملوء بمواد متفجرة تزن نحو 200 كيلو غراماً".

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أفشلت يوم أمس، الأربعاء، مخططاً لخلايا مرتزقة داعش للهجوم على مخيم الهول عبر سيارتين مفخختين وأكدت مقتل 3 مرتزقة وإصابة آخر خلال الاشتباك معهم.

(ف)