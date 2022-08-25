قوى الأمن الداخلي تفكك لغماً في مدينة قامشلو

وافادت مصادر في قوى الأمن الداخلي لمراسلتنا في المدينة، بأنه بعد ورود المعلومات إلى قوى الأمن الداخلي بوجود لغم عند دوار الشرق الواقع شرق مدينة قامشلو، توجهت دورية مؤلفة من أعضاء قسمي العمليات وفريق هندسة الألغام وبالتنسيق مع أعضاء مكتب مكافحة الجريمة المنظمة وجهاز الأمن العام إلى المكان.

وبعد فرض طوق أمني وإبعاد المواطنين، تمكن فريق هندسة الألغام من تفكيك اللغم بنجاح وإبطال مفعوله. فيما لا تزال قوى الأمن تقوم بعمليات التمشيط في المكان نفسه، للتأكد من عدم وجود ألغام أخرى قد تستهدف المواطنين.

(كروب/آ)

ANHA