قوى الأمن الداخلي تفكك لغماً في إقليم دير الزور

وأشارت القوات إلى أنه وإثر ورود بلاغٍ تقدم به أحد المواطنين مفاده وجود جسم مشبوه موضوع على جانب أحد الطرق الفرعية لبلدة “الحصان”، سارعت قواتنا مع فريق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور، لتباشر بفرض طوق أمني وتحويل مسار الطريق حرصاً على أرواح المواطنين.

كما بدأ فريق الهندسة بفحص الجسم والكشف عنه ليتبيّن أنّه عبارة عن لغم أرضي مجهّز للتفجير بالتحكم عن بعد لتتم إزالته دون وقوع أي خسائر تذكر.

نهيب جميع المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشبوه لأقرب مركز تابع لقواتنا للحفاظ على أمن وسلامة مناطقنا".

يأتي هذا بالتزامن مع هجمات لخلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة وهجمات لجيش الاحتلال التركي على ناحية عيسى وحشود عسكرية على خطوط التماس في ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

(ف)