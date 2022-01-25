قوى الأمن الداخلي تفكك خلية لداعش في الهول

وأصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بياناً بهذا الخصوص قال فيه: "ألقت قواتنا القبض على أربعة عناصر لخلايا نائمة لمرتزقة داعش في الهول ليلة أمس الاثنين 24 يناير / كانون الثاني، وذلك خلال العمليات الأمنية والتمشيط التي تقوم بها قواتنا حول تحركات لخلايا نائمة تحاول الاستفادة من الظروف الاستثنائية التي تدور في سجن الصناعة في الحسكة و تعمل على التحرك لضرب الاستقرار في أماكن متفرقة ضمن مناطقنا في شمال و شرق سوريا.

حيث تمكنت قواتنا ليلة أمس الاثنين من تفكيك خلية نائمة وإلقاء القبض على أربعة عناصر منها وضبط كمية من الأسلحة و الذخائر كانت بحوزتهم في بلدة الهول.

1- سلاح نوع كلاشنكوف عدد 3

2- سلاح نوع بندقية صيد عدد 2

3- سلاح نوع برنو عدد1

4- طلق برنو عدد 186

5- مخازن ذخيرة عدد 5

6 – سكين نوع خنجر عدد2

‎7- أجهزة خليوية عدد ٣

كما تهيب قواتنا بكافة أبناء شعبنا بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة أو أي جسم غريب يثير الشكوك لأقرب نقطة من نقاط قواتنا".

(ل)

ANHA