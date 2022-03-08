قوى الأمن الداخلي تفكك عبوة ناسفة في بلدة ذيبان بدير الزور

بعد ورود بلاغ من أهالي بلدة ذيبان إلى مركز الأمن الداخلي في ريف دير الزور الشرقي عن وجود جسم غريب على جانب الطريق العام، سارعت قوى الأمن الداخلي برفقة فريق هندسة الألغام إلى المكان؛ ليتبين بعد فحصه أنه عبوة ناسفة تحتوي على 15 كغ من المواد المتفجرة والسامة، حيث أبطلت القوات مفعولها بنجاح دون وقوع أي خسائر.

الجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي وفرق هندسة الألغام أحبطت مخططاً إرهابياً لخلايا مرتزقة داعش، وذلك بتفكيك مستودع للمتفجرات والعبوات الناسفة في بلدة "هجين "بتاريخ ٥ كانون الثاني المنصرم.

(ف)

ANHA