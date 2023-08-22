قوى الأمن الداخلي تضبط شبكة من أربع نساء يقمن ببيع المخدرات

ونشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أن مكافحة المخدرات استطاعت القبض على أربع نساء يقمن ببيع وترويج المواد المخدرة.

وأشارت أن ذلك جاء بعد الاشتباه بهن على إحدى نقاط التفتيش، وأثناء تفتيشهن تبين وجود "أكفان حشيش" بوزن 5865 غ بقدر 29 "كفن".

وأكد المركز الإعلامي أنه وأثناء التحقيق معهن اعترفن بما نسب إليهن، ليتم تحويلهن إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن.

فيما دعت الإدارة العامَّة لمكافحة المخدّرات وخلال الخبر المنشور، الأهالي للإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بترويج أو تعاطي أو بيع الموادّ المخدّرة لأقرب نقطة أمنية .

(سـ)