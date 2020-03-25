قوى الأمن الداخلي تدعو المواطنين إلى الالتزام بالبقاء في المنزل واتباع التدابير الاحترازية

ويدخل قرار حظر التجوّل الذي أعلنته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يومه الثالث، والذي سيستمر مدة 13 يوماً قابلة للتمديد، كتدبير احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي.

فيما لم تسجل مناطق شمال وشرق سوريا حتى الساعة أي حالة إصابة بالفيروس.

وخلال اليوم الثالث من الحظر، ولعدم تقيّد بعض المواطنين بالقرار، خرجت اليوم في مدنية قامشلو دوريات لقوى الأمن الداخلي، لتنبيه المواطنين عبر مكبرات الصوت، ودعوتهم إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والاحترازية وذلك بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى.

هذا ويشهد قرار حظر التجوّل في عموم مناطق شمال وشرق سوريا التزاماً شبه تام، فيما سُجلت بعض الخروقات من قبل عدد قليل من الأشخاص.

وسط بقاء محلات المواد الغذائية والصيدليات والمراكز الصحية مفتوحة لتأمين مستلزمات المواطنين الضرورية.

تصوير: شرفين مصطفى

(أ م/سـ)

ANHA