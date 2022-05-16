قوى الأمن الداخلي تدعو الأهالي للتواصل معهم في حال اشتباههم بأي حركات مشبوهة

نفت قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة أن تكون قواتهم قد نفذت عمليات مداهمة ليلية لمنازل مواطنين تحت مسمى "لجنة المتابعة التابعة لقوى الأمن. وأكدت عدم وجود مثل هذه اللجنة التابعة لقواتهم.

الإداري في قوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة محمود الحسين أكد في تصريح لوكالة أنباء هاوار أن قواتهم تعمل بشكل متواصل لصون أمن وسلامة جميع المواطنين، وقال: "قواتنا لا تنفذ عمليات تفتيش أمني في الساعات المتأخرة من الليل، إلا في حالاتٍ استثنائية".

وتابع: "هذه الادعاءات تتم من قبل بعض الأشخاص الذين يسعون إلى العبث بسلامة وأمن المنطقة".

ولفت الحسين إلى آلية عمليات التفتيش التي تنفذها قوى الأمن الداخلي، قائلاً: "بعد حصول قوى الأمن الداخلي على موافقة رسمية من النيابة العامة تنفذ عمليات التفتيش للأماكن المذكورة وفق المهمة الحاصلة عليها من النيابة"، مضيفاً: "كما أن سيارات قوى الأمن الداخلي معروفة لدى الشعب فهي تحمل الشعار الخاص بها، ويؤدون عمليات التفتيش وهم بكامل زيهم الرسمي".

محمود الحسين أشار إلى تدابير قوى الأمن الداخلي في الحد من ظاهرة السرقة، قائلاً: "قبل فترة تم إصدار تعميم من قبل قوى الأمن وزع على جميع المدن والنواحي بإقليم الجزيرة، وذلك بضرورة وضع كاميرات مراقبة على جميع المحال التجارية في الأسواق وضمن الأحياء السكنية من أجل التعاون معنا في الحد من ظاهرة السرقة".

وأكد محمود الحسين أن قوى الأمن الداخلي تواصل دورياتها الأمنية بشكل معتاد وعلى مدار 24 ساعة، كما نوه إلى تواجد نقاط ثابتة لها في جميع أحياء مدن ونواحي المنطقة.

ودعا عضو الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة، محمود الحسين، جميع المواطنين إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلي والتواصل معهم على الخطوط الساخنة الخاصة بغرف العمليات في حال اشتباههم بأي تحركات مشبوهة.

ويمكن التواصل مع قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو على الرقم التالي: 0935024509.

( س أ/ك)

ANHA