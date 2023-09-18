قوى الأمن الداخلي تعيد طفلاً مختطفاً إلى عائلته في الحسكة

بتاريخ 14 أيلول، تعرض الطفل " آرين عمر شيخموس" البالغ من العمر 6 سنوات لعملية خطف في حي الصالحية بمدينة الحسكة.

مكتب مكافحة الجريمة في قوى الأمن الداخلي، بدروه وبعد تلقيه البلاغ سارع لجمع الأدلة والبحث عنه.

وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أفاد " أنه وبعد جمع الأدلة و الإثباتات و البحث عن كاميرات مراقبة حول مكان الخطف و الاستدلال حول وجود شهود عيان.

إضافة للتواصل مع عائلة الطفل، منذ لحظة وصول البلاغ، لاحتمالية تواصل الخاطفين مع العائلة و إمكانية التعرف عليهم.

و بعد جمع المعلومات و متابعة عدد من المشتبه بهم، تم تأكيد هوية الخاطفَين و مكان تواجدهما، حيث لاذ الخاطفان بالفرار خوفاً من الوصول إليهما، كما تمت إعادة الطفل لعائلته".

المركز الإعلامي أكد أن اسمي الخاطفَين وأوصافهما عممت ليتم إلقاء القبض عليهما وتقديمها للقضاء.

(سـ)