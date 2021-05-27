قوى الأمن الداخلي تعثر على صاروخ لداعش في الرقة يحوي موادًا شديدة الانفجار

عثرت قوى الأمن الداخلي على صاروخ لمرتزقة داعش في مدينة الرقة يحوي موادًا شديدة الانفجار، وأبطلت مفعولها دون أضرار. 
خبر 2021-05-27T10:17:00 مركز الأخبار

وأفادت القوى أن وحداتها الهندسية تمكنت مساء أمس الأربعاء من العثور على صاروخ قديم من مخلفات مرتزقة داعش في أحد أحياء مدينة الرقة.

وقالت أنه "بعد ورود بلاغ من المواطنين في حي سيف الدولة وسط المدينة بوجود أجسام مشبوهة داخل أحد الأبنية المهجورة في الحي, لتسارع على إثرها قواتنا ممثلة بوحدات الهندسة بالتوجه إلى الموقع، وفرض طوق أمني حول المنطقة للحفاظ على سلامة المواطنين".

وأضافت: "لتبدأ الوحدات الهندسية بمعاينة الموقع ليتم بعدها العثور على صاروخ قديم حيث يحتوي على مواد شديدة الانفجار من مادة السيفور، ويبلغ وزنه ما يقارب 10 كيلو غرام لتتم إزالته دون وقوع أضرار".

(س ر)

ANHA


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