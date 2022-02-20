قوى الأمن الداخلي تعثر على مَصنع للمتفجرات عائد لمرتزقة داعش في الرقة

وحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فإن قوى الأمن عثرت اليوم الأحد 20 فبراير/شباط على مصنع قديم يعود لمرتزقة داعش ويحتوي على كمية من المواد المتفجرة ومواد تصنيع عبوات وقنابل في مدينة الرقة.

وقال الموقع "إثر ورود معلومات من غرفة العمليات المركزية مفادها وجود بيت مشبوه بجانب الكنيسة بحسب المعلومات الأولية يحتوي على مواد متفجرة، قامت قواتنا وفرق هندسة الألغام بالتواجد في المكان المذكور، حيث باشرت أعضاء قواتنا بفرض طوق أمني وإبعاد المواطنين، ليقوم فريق الهندسة بالكشف عن المواد الموجودة في البيت".

المواد وفقاً للموقع هي:

"– مادة TNTشديدة الانفجار بحجم (1) واحد كيلو غرام

– معجونة متفجرة بحجم (0.25) ربع كيلو غرام

– عبوة ناسفة عدد (1)

– قنابل يدوية روسية عدد (2)

– قنبلة محلية الصنع عدد (1)

– ذخيرة من عيار (12.5) عدد (2)

– صواعق ألغام كهربائية عدد (30)

– صواعق قذائف رأسية عدد (6)

– صواعق قنابل عدد (5)

– جهاز كمامة كيماوي عدد (1)

لتتم إزالتها ونقلها دون وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر".

وأهابت قوى الأمن الداخلي "الإخوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة عند رؤية أي جسم مشبوه والإبلاغ الفوري لأقرب مركز لقواتنا حفاظاً على السلامة العامة".

(ف)