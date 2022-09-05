قوى الأمن الداخلي تعثر على حقيبة عسكرية و3 مخازن لسلاح الكلاشنكوف

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا، عبر بيان كتابي: "عثر اليوم الإثنين 5 أيلول خلال عملية التمشيط والتفتيش في مخيم الهول على 3 مخازن لسلاح كلاشنكوف وهاتف نقال إضافةً لحقيبة عسكرية".

يشار إلى أن قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية المرأة قد عثرت في وقت سابق من اليوم الإثنين، على 4 نساء مكبلات وعليهن آثار تعذيب وحشية خلال عملية خاصة في القطاع السابع من مخيم الهول. بالإضافة إلى خندق في القطاع الخامس المخصص للنازحين السوريين، بحسب ما أفادت مراسلتانا المتابعتين للحملة.

الجدير بالذكر أن قوى الأمن الداخلي أطلقت المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب (YPG) والمرأة (YPJ)، في 25 آب المنصرم، لملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعِدة له في مخيم الهول.

(س ر)

ANHA