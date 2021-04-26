قوى الأمن الداخلي تعثر على أسلحة وهويات لمرتزقة الدفاع الوطني في حي طي

طردت قوى الأمن الداخلي مرتزقة الدفاع الوطني من حي طي في مدينة قامشلو بعد اشتباكات نشبت إثر هجوم المرتزقة على قوى الأمن، يوم الثلاثاء الماضي 20 نسيان الجاري.

وكانت آخر الاشتباكات قد اندلعت في ساعات ما بعد منتصف ليلة أمس، وانتهت ببسط قوى الأمن الداخلي سيطرتها على الحي، والاستعداد لاستقبال المدنيين، الذين خرجوا من منازلهم إثر هجمات المرتزقة والتوتر الذي افتعلوه.

هذا وفي إطار عمليات التفتيش والتمشيط المستمرة في حي طي وداخل المراكز والمقرات التي كانت مصادر لهجمات المرتزقة على قوى الأمن الداخلي والمدنيين في مدينة قامشلو، عُثر صباح اليوم على عدد من الأسلحة من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة إلى جانب هويتين عائدتين لمرتزقة الدفاع الوطني.

فيما تستمر عمليات التمشيط في الحي من قبل قوى الأمن الداخلي.

(سـ)

ANHA