قوى الأمن الداخلي تعلن سجلات 4 من أعضائها استشهدوا في ريف دير الزور

سجلات الشهداء الأربع أُعلن عنها، عبر بيان، نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا اليوم، عبر صفحته الرسمية، وجاء فيه:

"ارتقى أربعة أعضاء في قواتنا بإقليم دير الزور إلى مرتبة الشهادة أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني بالدفاع عن أرضهم وشعبهم بكل إخلاص وشجاعة".

وخلال البيان تقدمت قوى الأمن الداخلي بالعزاء لذوي الشهداء، وعاهدت على مواصلة نهج الشهداء" في الدفاع عن أهلنا وشعبنا لتحقيق الأمن والسلام في كافة مناطقنا".

وسجلات الشهداء حسب البيان هي:

اسم الشهيد: فاروق الهبيل

اسم الأب: محمود

اسم الأم: ياشه

تاريخ الانتساب:25/11/ 2018

تاريخ الإستشهاد:7/1/2021 السجر

اسم الشهيد: علي العبد

اسم الأب: حسين

اسم الأم: صبحة

تاريخ الإنتساب:25/11/2017

تاريخ الاستشهاد:8/1/ 2021 الزغير

اسم الشهيد: عبدالكريم الخليف

اسم الأب: عطو

اسم الأم: أميرة

تاريخ الانتساب:2/1/ 2018

تاريخ الاستشهاد:9/1/ 2021 السجر

اسم الشهيد: محمد الحلو

اسم الأب: لقمان

اسم الأم: بدرة

تاريخ الانتساب:23/1/ 2018

تاريخ الاستشهاد:9/1/ 2021 العزبة

(سـ)