وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي_شمال وشرق سوريا بياناً بخصوص ملابسات تلك الجريمة وقال في البيان:

"إنهُ وبتاريخ 22 تمُّوز وردَ بلاغ لمكافحة الجريمة بوجود جثة مُلقاة على ضفة نهر الفُرات الجنوبيَّة في قرية العكيرشي جنوب شرق مدينة الرقة، وسارعَت قواتنا إلى مسرح الجريمة وشوهدت جثة مجهولة الهوية تعرضت للتفسخ نتيجة العوامل الطبيعية، وللتعرف على الجُثة تم عرضها على الطبابة الشرعيَّة ليتبين أن عمليَّة القتل تمَّت خنقاً.

وعليه قام أعضاء قواتنا باتخاذ إجراءاتهم اللازمة وبعد جمع المعلومات وتقاطع المعطيات حول القضية تبيَّن أنَّ الجثة تعود للمواطن "رمضان رجب المفضي" الذي فُقِدَ الاتصال به قبل ثلاثة أيام من ورود البلاغ لقواتنا، والذي كان يعمل سائق تكسي أجرة ، حيث ضبطت مكافحة الجريمة السيارة في بلدة العكيرشي بأرضٍ زراعيَّة ليقوم قسم التحريات والتحقيق بالقبض على أربعة أشخاص اشتركوا بالجُرم بدءاً من التخطيط وصولاً للشروع بالتنفيذ وإخفاء الجثة.

حيث كان الهدف من ارتكابهم للجُرم هو سرقة سيارة المغدور من قبل المدعو " أ.ع" والمدعو "أ.إ" وهما من نفذَا جريمة القتل أمَّا المدعو "ع.ع" أقتصر دوره على التخطيط بينما قام المدعو "أ.س" بالتستر على الجريمة وإخفاء الجثة، وتواصل قواتنا التحقيقات مع الجُناة و سَتُعرض اعترافاتهم للرأي العام فور انتهاء التحقيقات.

إننا في قوى الأمن الداخلي في إقليم الرقة نتعهد لأبناء شعبنا بالعمل على ملاحقة كافَّة مرتكبي الجرائم بأنواعها وتقديمهم للعدالة والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الأمن والأمان والاستقرار لمناطقنا رَغم أي صعوبات.

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ANHA