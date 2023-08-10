أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، حول جريمة قتل "هبة محمود الخلف " والتي حدثت في مدينة الحسكة.

هذا وبتاريخ 6 آب الجاري، أفادت مراسلتنا، نقلاً عن مصادر أهلية، بأنه عثر على جثة امرأة مقتولة، في الحارة العسكرية بمدينة الحسكة، بعد يومين من عدم تمكن ذويها من التواصل معها.

قوى الأمن الداخلي وفي مستهل بيانها قالت: " تناقلت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي خبراً حول جريمة قتل بحق ( هبة محمود الخلف) حيث عُثر عليها مقتولة في منزلها، بالإضافة لاختفاء زوجها و طفلها".

وتابعت في البيان :

"نتيجة لبلاغ الأهالي لقواتنا حول العثور على جثتها، توجه قسم تحقيقات مسرح الجريمة للمكان والقيام بكافة الإجراءات للبحث عن أي أدلة تؤدي للوصول إلى القاتل و بعد عملية تحرٍّ و جمع للمعلومات تم التأكيد على أن القاتل هو زوج الضحية ( هبة ) و قد لاذ بالفرار مصطحباً طفله الصغير معه.

حيث تمكنت قواتنا في مكافحة الجريمة من تحديد مكان تواجد الجاني و إلقاء القبض عليه بمداهمة نوعية.

و أثناء مواجهته بالأدلة و المعلومات التي تحصلت عليها و جمعتها مكافحة الجريمة، اعترف زوج الضحية بقتله لزوجته بالضرب على الرأس بأداة حادة و طعناً بالسكين، و سيتم تسليمه للجهات القضائية فور انتهاء التحقيق معه لينال جزاء الجريمة التي ارتكبها".

(سـ)