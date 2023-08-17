قوى الأمن الداخلي تعلن إلقاء القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، أشار فيه إلى مداهمة أماكن متفرقة ضمن مدينة منبج وريفها وإلقاء القبض على المتورطين في تجارة وترويج وبيع المخدرات والمتوارين عن الأنظار.

وجاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لقوى الأمن الداخلي:

" ضمن إطار ملاحقة مروجي و بائعي المخدرات قامت قواتنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ليلة أمس الأربعاء 16 أغسطس / آب و حتى ساعات الفجر من تاريخ اليوم الخميس 17 أغسطس / آب و بالتنسيق مع النيابة العامة بمداهمة أماكن متفرقة ضمن مدينة منبج و ريفها لإلقاء القبض على المتورطين في تجارة و ترويج و بيع المخدرات و المتوارين عن الأنظار.

حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين الذين يعملون على استهداف أبناء شعبنا عن طريق المخدرات و تم ضبط كميات من المواد المخدرة بالإضافة لبعض الأسلحة كانت بحوزتهم.

حيث سيتم نشر كامل إحصائيات و تفاصيل العملية في وقت قريب".

(سـ)