قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد الرائد شرف ”أيمن جولي”

كشف المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا، خلال بيان كتابي نشره اليوم، سجل الشهيد.

وذكر البيان: "ارتقى الرائد شرف ”أيمن جولي” إلى مرتبة الشهادة إثر استهدافه بمسيّرة تابعة للاحتلال التركي في سيارته أثناء قيامه بواجبه المقدس في الحفاظ على أمان شعبه وأرضه، أمس الأحد 17 أيلول/سبتمبر".

وسجل الرائد شرف بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم والنسبة: أيمن جولي

اسم الأب: أحمد

اسم الأم: سعاد

مكان وتاريخ الانتساب: قامشلو 5/4/2013

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو 17/9/2023

وتطرق البيان في نبذة تعريفية، إلى مسيرة نضال الشهيد، بالقول: "إن الشهيد الرائد شرف “أيمن” هو من أقدم المنتسبين لمؤسسة قوى الأمن الداخلي، كان مثالاً يُحتذى به في الإخلاص والأمانة والشجاعة، وبدأ مسيرته النضالية الكبيرة وحارب في الكثير من الجبهات ضد العناصر الإرهابية بكل عزيمة وقوة، وكان يتمتع بروح رفاقية عالية ويشارك رفاقه في واجباتهم لم يكن يهاب الصعاب ويتجاوز العقبات بقوة وإقدام، ويستمد قوته من حبه ووفائه لشعبه ووطنه، حمل رسالة المؤسسة المقدسة بقلبه وروحه ونذر شبابه في خدمة الوطن وقدَّم وخدم المؤسسة بقلب صادق يملأه الحب والوفاء بالعهد في السير على خُطى شهدائنا شهداء الحرية والكرامة إلى أن نال مرتبة الشهادة العظيمة وسطَّر اسمه في تاريخ تضحيات شهدائنا الكبيرة وهو يؤدي واجبه الأمني المقدس في الحفاظ على أرض الوطن الغالي".

(س ر)