وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً كشفت فيه هوية أحد أعضائها، الذي استشهد خلال مشاركته في حملة "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور.

وذكر بيان قوى الأمن الداخلي أن العضو أنس الرحال "ارتقى إلى مرتبة الشهادة نتيجةً لاشتباك مع الإرهاب والذين يسعون لزعزعة أمان واستقرار مناطقنا أثناء حملة ” تعزيز الأمن ” اليوم الأربعاء 30 آب / أغسطس في مقاطعة دير الزور".

وسجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم والنسبة : أنس الرحال

اسم الأب : عيسى

اسم الأم : شيخه

مكان و تاريخ الانتساب : الطبقة 21 / 12 / 2018

مكان و تاريخ الاستشهاد : دير الزور 30 / 8 / 2023