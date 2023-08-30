قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد أحد أعضائها خلال عملية "تعزيز الأمن"

أعلنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا عن استشهاد أحد أعضائها خلال مشاركته في حملة "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور.
خبر 2023-08-30T21:49:00 مركز الأخبار

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً كشفت فيه هوية أحد أعضائها، الذي استشهد خلال مشاركته في حملة "تعزيز الأمن" في ريف دير الزور.

وذكر بيان قوى الأمن الداخلي أن العضو أنس الرحال "ارتقى إلى مرتبة الشهادة نتيجةً لاشتباك مع الإرهاب والذين يسعون لزعزعة أمان واستقرار مناطقنا أثناء حملة ” تعزيز الأمن ” اليوم الأربعاء 30 آب / أغسطس في مقاطعة دير الزور".

وسجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم والنسبة : أنس الرحال
اسم الأب : عيسى
اسم الأم : شيخه
مكان و تاريخ الانتساب : الطبقة 21 / 12 / 2018
مكان و تاريخ الاستشهاد : دير الزور  30 / 8 / 2023


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