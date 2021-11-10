قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد أحد أعضائها

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، للرأي العام، جاء فيه:

"ارتقى عضو قواتنا في أسايش مدينة ديرك، رضوان أنور عيسى، إلى مرتبة الشهادة يوم الأحد، الـ 7 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أثناء أداء واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه.

وبيانات الشهيد كالتالي:

اسم الشهيد: رضوان عيسى

اسم الأب: أنور

اسم الأم: خالصة

مكان وتاريخ الانتساب: ديرك 9 - 2 - 2021

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرك 7 - 11 - 2021

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد، رضوان، وننحني إجلالاً وتقديراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، وجعلوا من أرواحهم منارات تهتدي بها الأجيال إلى شواطئ الحرية والمستقبل المشرق، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(ف)