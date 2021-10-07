قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد أحد أعضائها في قامشلو

وجاء في نص البيان الذي أصدره المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي ما يلي:

"ارتقى أحد أعضاء قواتنا في آسايش قامشلو بإقليم الجزيرة ” نايف أحمد الحسين ” إلى مرتبة الشهادة أمس الأربعاء 6 أكتوبر، وهو يؤدي واجبه في حماية شعبه ووطنه، وسجل الشهيد هو:

اسم الشهيد : نايف الحسين

اسم الأب: أحمد

اسم الأم : سلطانة

مكان وتاريخ الانتساب : قامشلو 1- 9- 2014

مكان وتاريخ الاستشهاد : قامشلو 6 - 10 -2021

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “نايف ” وننحني إجلالاً وتقديراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم, ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

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ANHA