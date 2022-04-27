قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد أحد أعضائها في دير الزور

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، أمس الثلاثاء، بياناً أعلنت فيه استشهاد أحد أعضائها في دير الزور.

وقال البيان: "ارتقى أحد أعضاء قواتنا في مقاطعة دير الزور إلى مرتبة الشهادة، وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه اليوم الثلاثاء 26 نيسان/ أبريل".

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

اسم الشهيد: أحمد الكلش

اسم الأب: علي

اسم الأم: زكية

مكان وتاريخ الانتساب: البصيرة 30- 12 - 2017

مكان وتاريخ الاستشهاد: الصبحة 26 - 4 - 2022

واختتم بالقول "إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد “أحمد” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(س ر)