قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد عضو وإصابة اثنين آخرين

أصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا اليوم، بياناً إلى الشعب والرأي العام، أعلن فيه استشهاد عضو وإصابة عضوين آخرين في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي، جاء فيه:

"ارتقى العضو محمود الحميد إلى مرتبة الشهادة كما أُصيب عضوين آخرين إثر تعرضهم للاستهداف بطائرة مُسيَّرة للاحتلال التركي على حاجز بلدة زُركان الشمالي أثناء أداء واجبهم في حماية الأهالي اليوم الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

اسم الشهيد: محمود الحميد

اسم الأب: إبراهيم

اسم الأم: صبحة

تاريخ الانتساب: 2382021

تاريخ الاستشهاد:23112022

انضم الشهيد محمود الحميد إلى صفوف قواتنا في مركز زركان في خضم هجمات الاحتلال التركي وقصفه على مناطقنا في السنوات الأخيرة عازماً على الدفاع عن شعبه ووطنه إلى أن نال درجة الرِفعةِ والاستشهاد أثناء أدائه لواجبه في تقديم العون وتلبية نداء الشعب وحمايتهم بأغلى ما يملك.

إننا في قوى الأمن الداخلي شمال شرق سوريا نُعزِّي ذوي الشهيد محمود وننحني احتراماً لأرواح شهدائنا الأبرار، كما نُجدد العهد لشعبنا بأن نسير على نهج الشهداء ونُقدِّمُ أرواحنا إلى أن نحقق الأمن والسلام في كافة مناطقنا".

(ف)