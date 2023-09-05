قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد 4 من أعضائها في منبج

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، كشف فيه سجلات 4 شهداء، وأشار أنهم استشهدوا إثر تعرضهم لاستهداف من قبل " عناصر إرهابية وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم في 5 أيلول".

وبيانات الشهداء بحسب البيان :

الاسم والكنية : أحمد سليمان

اسم الأب : محمود

اسم الأم :زهرة

محل وتاريخ الانتساب : منبج 2019/5/30

محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5

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الاسم والكنية : ياسر المصيطف

اسم الأب : حسون

اسم الأم : وردة

محل وتاريخ الانتساب : منبج 2018/5/21

محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5

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الاسم والكنية : جمعة الحسين

اسم الأب : ابراهيم

اسم الأم: حليمة

محل وتاريخ الانتساب : منبج 2018/5/21

محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5

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الاسم والكنية : حسون العبد الله

اسم الأب : أحمد

اسم الأم : ملكة

محل وتاريخ الانتساب : منبج 2020/4/27

محل وتاريخ الاستشهاد : منبج 2023/9/5

(سـ)