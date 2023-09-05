قوى الأمن الداخلي تعلن استشهاد 4 من أعضائها في منبج

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، كشف فيه سجلات 4 شهداء، وأشار أنهم استشهدوا إثر تعرضهم لاستهداف من قبل " عناصر إرهابية وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرضهم وشعبهم في 5 أيلول".
وبيانات الشهداء بحسب البيان :
الاسم والكنية : أحمد سليمان
اسم الأب : محمود
اسم الأم :زهرة
محل وتاريخ الانتساب : منبج 2019/5/30
محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5
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الاسم والكنية : ياسر المصيطف
اسم الأب : حسون
اسم الأم : وردة
محل وتاريخ الانتساب : منبج 2018/5/21
محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5
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الاسم والكنية : جمعة الحسين
اسم الأب : ابراهيم
اسم الأم: حليمة
محل وتاريخ الانتساب : منبج 2018/5/21
محل وتاريخ الاستشهاد :منبج 2023/9/5
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الاسم والكنية : حسون العبد الله
اسم الأب : أحمد
اسم الأم : ملكة
محل وتاريخ الانتساب : منبج 2020/4/27
محل وتاريخ الاستشهاد : منبج 2023/9/5
(سـ)