قوى الأمن الداخلي تعلن انتهاء تمشيط  جزء من الفيز الأول بمخيم الهول خلال اليوم الأول للحملة

وجاء في البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي على موقعه الرسمي:" أنهت قواتنا اليوم تمشيط و تفتيش جُزءً من الفيز الأول في مخيم الهول، ضمن المرحلة الثانية من حملة الإنسانية و الأمن في المخيم ،التي تم الإعلان عنها صباح اليوم الخميس 25 أغسطس/ آب كما تم التأكيد على ثبوتيات القاطنين في ذلك الجُزء من خلال أخذ البصمات الخاصة بهم، كما ستقوم قواتنا و بمساندة قوات سوريا الديمقراطية بمتابعة الإجراءات ضمن الحملة يوم غد".

هذا وأعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي ، صباح اليوم الخميس ، انطلاق المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" في مخيّم الهول؛ لملاحقة خلايا مرتزقة داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعدة لهم وتخليص القاطنين من شرهم وإرهابهم، مؤكدة أن عملياتهم تزايدت مع تصاعد تهديدات الاحتلال التركي للمنطقة، مجددة تأكيدها على التزامها بقوانين ومواثيق حقوق الإنسان.

(سـ)

ANHA