قوى الأمن الداخلي تعلن عن سجل الشهيد محمد كيكو

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم، بياناً، أعلن من خلاله عن سجل الشهيد محمد كيكو الذي استشهد بتاريخ 10 تموز الجاري.

قوى الأمن الداخلي وخلال البيان تقدم بالعزاء لذوي الشهيد محمد، وجدّد العهد بالسير على درب الشهداء، وجاء في البيان" مستمرون بالسير على درب العزّة والإباء الذي رسمه لنا الشهداء الأبرار بدمائهم الطاهرة في سبيل حماية أرضهم والحفاظ على حياة وممتلكات أبناء شعبهم" .

وسجل الشهيد حسب البيان هو:

اسم الشهيد: محمد كيكو

اسم الأب: حسين

اسم الأم: مريم

محل وتاريخ الولادة: كوباني 1965

تاريخ الانتساب: ديرك 1-8-2012

تاريخ الاستشهاد: كوباني 10-7- 2021

(سـ)