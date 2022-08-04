قوى الأمن الداخلي تعلن عن سجل عضو لها استشهد في الطبقة

ونشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي سجل الشهيد حسين عواد الفرج، من أعضاء قوى الأمن الداخلي في منطقة الطبقة.

المركز الإعلامي وخلال بيانه، أشار إلى أن الشهيد حسين ارتقى إلى مرتبة الشهادة " وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه وأبناء شعبه أمس الأربعاء 3 آب ".

وتابع :"إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا وذوي الشهيد ” حسين ” وننحني إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم ، ونؤكد أننا سائرون على درب الشهداء إلى أن يعمَّ الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

وسجل الشهيد كالتالي:

اسم الشهيد : حسين الفرج

اسم الأب : عواد

اسم الأم : وردة

مكان وتاريخ الانتساب : الطبقة 20/5/2017

مكان وتاريخ الاستشهاد : الطبقة 3/8/2022

(سـ)

ANHA