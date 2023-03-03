قوى الأمن الداخلي تعلن عن سجل عضو استشهد في دير الزور

اصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، بياناً، كشف من خلاله، سجل الشهيد خلف العمر.

وخلال البيان أشار المركز أنه استشهد في 2 آذار الجاري، "وهو يؤدي واجبه بالدفاع عن أرضه و شعبه، في دير الزور".

قوى الأمن الداخلي قالت في البيان:" الشهيد خلف العمر انتسب الى صفوف قوى الأمن الداخلي منذ ما يقارب الخمسة سنوات ، السبب الذي دفعه الى الانضمام هو حبه لأرضه ولوطنه والدفاع عن ترابها ، كان عضواً نشيطاً في أداء مهامه وواجباته ومحباً ومتعاوناً مع زملائه يتمتع بالروح الرفاقية العالية، إلى أن استشهد في هجوم إرهابي أثناء أدائه لواجبه في حفظ الأمن والاستقرار لبلده ".

وتقدمت بالعزاء لذويه وعاهدت على السير على درب الشهداء.

وسجل الشهيد بحسب البيان هو:

الأسم والنسبة : خلف العمر

اسم الأب : عطاالله

اسم الأم : شكحة

مكان و تاريخ الانتساب : البصيرة 11 -7-2018

مكان و تاريخ الاستشهاد : الصبحة 2 -3-2023

(سـ)