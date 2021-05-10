قوى الأمن الداخلي تعلن عن إجراءات أمنية خلال أيام عيد الفطر

وأصدرت القيادة، اليوم الإثنين، بيانًا للرأي العام، حول جملة الإجراءات التي تتخذها خلال أيام العيد، داعية الأهالي إلى التقيد بها.

وجاء في نص البيان:

"تتقدم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا بأسمى المباركات والتهاني على الأمة الإسلامية عامةً وأبناء شعبنا خاصة في شمال وشرق سوريا بحلول عيد الفطر السعيد، معاهدين أبناء شعبنا على مواصلة الجهود وبكافة الطاقات والإمكانات، لمرور أيام العيد وسط أجواء آمنة، وانطلاقًا من المصلحة العامة، ويرجى من كافة أبناء شعبنا التقيد بالإجراءات التالية:

1- يمنع تحرّك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) من الساعة الواحدة ليلًا من تاريخ يوم الأربعاء 12مايو/ أيار ولغاية تاريخ يوم الخميس 13 مايو/ أيار الساعة الثانية عشر ليلًا.

2- يمنع التجوّل بالدراجات النارية بكافة أنواعها حتى العسكرية منها، من الساعة السادسة صباحًا، يوم الأربعاء الموافق لـ 12 مايو/ أيار ولغاية الساعة الخامسة عصرًا يوم السبت الموافق 15 مايو/ أيار.

3 - تُغلق كافة المعابر أمام حركة العبور من وإلى مناطقنا في شمال وشرق سوريا من تاريخ يوم الأربعاء 12 مايو/ أيار ولغاية يوم السبت 15 مايو/ أيار.

4- خارج القوانين والأنظمة النافذة، يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل كافة العسكريين والقوات الأمنية والمواطنين تحت طائلة مصادرة السلاح والمسؤولية".

(س ر)

ANHA