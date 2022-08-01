قوى الأمن الداخلي تعلن القبض على 8 من عملاء المخابرات التركية

وذكر الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي- شمال وشرق سوريا أن قواتهم تمكنت بعد عمليات "متابعة وتحري وجمع المعلومات" من إلقاء القبض على 8 من عملاء المخابرات التركية.

وبحسب الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي فإن الأشخاص المتورطين مع المخابرات التركية والذين تم القبض عليهم هم كل من ( أحمد محمد ابراهيم - عبد اسماعيل عيسى - ياسر خليل محمد - بكري محمد عيسى-اسماعيل محمد ابراهيم - حسين أحمد محمد - أحمد محمود خلف - شمس الدين رشيد قاسم ).

وأفادت قوى الأمن الداخلي أن المذكورين متورطين باستهداف العديد من المراكز والنقاط العسكرية واستشهاد القيادية في مجلس كوباني العسكري الشهيدة (ديلار) والقيادية في مجلس عين عيسى العسكري (مزكين كوباني) والعديد من الشهداء العسكريين.

كما أكدت قوى الأمن الداخلي أنها ستنشر لاحقاً اعترافات عملاء المخابرات التركية.