قوى الأمن الداخلي تعلن اعتقال عدد كبير من مرتكبي الجرائم خلال حملة أمنية في إقليم الجزيرة

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي شمال شرق _شمال شرق سوريا، وجاء فيه:

"تلبيةً لبلاغات المواطنين والشكاوي التي تقدَّمت لمراكزنا الأمنية ولإتمام واجبنا على أكمل وجه، قامت قواتنا بحملةٍ أمنيَّةٍ واسعةٍ في العديد من مُدن وبلدات إقليم الجزيرة ( تل كوجر ديرك __ تربسبية _ جل آغا ) وذلك خلال اليومين المنصرمين 17 و 18 آب /أغسطس.

كما تم إلقاء القبض على عدد كبير من مرتكبي الجرائم والخارجين عن الأنظمة والقانون وممَّن قاموا باستغلال أبناء شعبنا والاحتيال عليهم والتَّعدي على ممتلكاتهم بهدف زعزعة أمن وطمأنينة أهلنا، لِتَتُم محاسبتهم وفق ماينصُّ عليه القانون ولِلحدِّ من الأعمال التي تسيء وتُلحق الضرر بمجتمعاتنا .

إننا في قوى الأمن الداخلي نُعاهد شعبنا باستمرارنا في الدفاع عَنهم والحفاظ على أمن وسلامة كافة مناطقنا والسير بمجتمعاتنا إلى برِّ الأمان وضمان حرِّياتهم وحقوقهم التي نَهدُف لتحقيقها".

(ل)

ANHA